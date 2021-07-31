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Российская пловчиха Арина Суркова не вышла в финал ОИ-2021 на дистанции 50 м вольным стилем

Арина Суркова не пробилась в финал ОИ-2020 на дистанции 50 м вольным стилем
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Российская пловчиха Арина Суркова не смогла пробиться в финал летних Олимпийских игр в Токио (Япония) на дистанции 50 м вольным стилем. В полуфинальном заплыве она продемонстрировала общий 10-й результат — 24,57.

Лучшей в полуфинале стала австралийка Эмма Маккеон, установившая олимпийский рекорд (24,00). Финал на этой дистанции состоится завтра, 1 августа.

Ранее россиянка Мария Каменева в квалификации стала 19-й (24,83) и завершила борьбу за награды.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых наград.

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