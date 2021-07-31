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Россияне выбыли из борьбы за медали Олимпиады-2021 в смешанных соревнованиях в трапе

Россияне выбыли из борьбы за медали Олимпиады-2020 в смешанных соревнованиях в трапе
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Россияне не смогли пробиться в финал летних Олимпийских игр в смешанных соревнованиях по стендовой стрельбе в трапе. В квалификации Дарья Семьянова и Алексей Алипов продемонстрировали 11-й результат (142), Екатерина Субботина и Максим Кабацкий стали 14-ми (139)

В финале встретятся дуэты из Сан-Марино и Испании, в противостоянии за бронзу — пары из Словакии и США.

Олимпийские игры в Токио (Япония) стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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