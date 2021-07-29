Чехи завоевали золото и серебро в трапе на Олимпиаде-2020 в Токио

Чех Иржи Липтак выиграл золотую медаль летних Олимпийских игр-2020 в стендовой стрельбе в трапе. Серебряным призёром стал его соотечественник Давид Костелецки. Бронза досталась британцу Мэттью Кауарду-Холли.

Стендовая стрельба. Олимпийские игры. Токио. Мужчины. Трап

1. Иржи Липтак (Чехия) — 43 (перестрелка — 7) — олимпийский рекорд.

2. Давид Костелецки (Чехия) — 43 (перестрелка — 6) — олимпийский рекорд.

3. Мэттью Кауард-Холли (Великобритания) — 33.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.