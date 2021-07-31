Посол РФ: голословные спекуляции об употреблении допинга россиянами вызывают недоумение

Анатолий Антонов, посол Российской Федерации в США, прокомментировал публикации различных американских СМИ, которые заявляли о возможном употреблении допинга спортсменами команды Олимпийского комитета России (ОКР) на Играх в Токио.

«Эти голословные спекуляции вызывают недоумение. По данным Международного агентства допинг-тестирования, россияне находятся в числе наиболее проверяемых на этих соревнованиях спортсменов.

Российские атлеты добывают медали в Токио в честной борьбе. Попытки дискредитировать их достижения продиктованы стремлением избавиться от добросовестной конкуренции, что противоречит духу олимпийского движения. Проигрывать надо с достоинством.

Употребление допинга — общемировая проблема. Её решение требует усилий всех государств. США также могут сыграть в этом процессе важную роль. Например, активизировать борьбу с запрещенными препаратами в «кузнице» кадров американской олимпийской сборной — студенческих и профессиональных спортивных лигах, которые не следуют международным антидопинговым стандартам.

Мы восторгаемся достижениями наших атлетов.

В нелёгких условиях они достойно защищают спортивную честь Родины. Превозмогая трудности, ежедневно дарят нам, своим болельщикам, радость победы. Удивляют стремлением добиться максимальных результатов. Нас переполняет гордость за то, что такие самоотверженные люди представляют нашу страну на международной арене.

Хотел бы от всей души поздравить наших спортсменов с достижениями на Олимпиаде в Токио и пожелать им новых свершений!» — гласит пост Антонова в «Фейсбуке».