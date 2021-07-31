США удалось опротестовать дисквалификацию на финал ОИ в смешанной эстафете 4х400 м

Американские легкоатлеты, вчера, 30 июля, получившие дисквалификацию после победы в квалификации в смешанной эстафете 4х400 м, всё-таки смогут принять участие в финале после того, как их апелляция была принята. Об этом сообщает idnes.cz.

Напомним, американских бегунов дисквалифицировали за нарушение технического регламента — они некорректно провели процедуру передачи эстафетной палочки. Однако впоследствии удалось доказать, что это лишь судейская ошибка.

Квартет из Доминиканской Республики, который также был дисквалифицирован, тоже получил возможность побороться за медали.

Таким образом, финал пройдёт с участием девяти сборных – Ирландии, Великобритании, Германии, США, Польши, Доминиканской Республики, Нидерландов, Бельгии и Ямайки. Старт соревнований сегодня в 15:35 мск.

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