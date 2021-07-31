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Волейболистка сборной России Ирина Королёва — о победе в матче ОИ-2021: американки играли как кони

Волейболистка сборной России: американки играли как кони
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Волейболистка сборной России Ирина Королёва прокомментировала победу над командой США в матче группового этапа Олимпийских игр в Токио со счётом 3:0 (25:20, 25:12, 25:19).

«Нам сказали после игры, что мы шесть лет не побеждали сборную США. Оказывается, мы и Китай последний раз побеждали в 2018 году, когда не было Чжу Тин. Я очень рада! 3:0 с США, 25:12 в сете — когда вообще Америка кому-либо так проигрывала?

Американки и сейчас играли как кони. Это та команда, которая славилась техникой, тактикой, чистотой. У них и сегодня был минимум ошибок. На этом турнире американки практически ни одного эйса не пропустили на свою площадку, а тут я эйсом подала в них. Очень рада», — цитирует Королёву пресс-служба ОКР в своём «инстаграме».

Сборная России с тремя победами гарантировала себе выход в четвертьфинал Олимпиады.

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