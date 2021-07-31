Россиянки завоевали серебро и бронзу в стрельбе из винтовки с трёх позиций на ОИ-2020

Россиянка Юлия Зыкова завоевала серебряную медаль в стрельбе из винтовки с трёх позиций с 50 м на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). Отметим, в квалификации к финалу Зыкова установила олимпийский рекорд. В финале Юлия продемонстрировала результат — 461,9 баллов. Золотая медаль досталась спортсменке из Швейцарии Нине Кристен, она набрала 463,9 баллов (это рекорд Олимпиады). Ещё одна россиянка, вышедшая в финал соревнований, Юлия Каримова заняла третью позицию, набрав 450,3 балла.
Награды Зыковой и Каримовой стали для сборной России 35-й и 36-й на Играх-2020. На текущий момент в активе команды России на Олимпиаде в Токио — 10 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых медалей.
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- 31 июля 2021
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