Гандболистка Ксения Макеева: сегодня мы были единым целым. На площадке была Команда

Российская гандболистка Ксения Макеева прокомментировала победу в матче со сборной Франции в четвёртом матче группового этапа Олимпиады-2020.

«Результат может быть разным, главное – как ты играешь. Сегодня мы были единым целым, бились друг за друга. На площадке была Команда. Во второй половине первого тайма совершили несколько необязательных потерь, пропустили легкие мячи. Но мы видели, что игра получается, и надо продолжать в том же духе», — приводит слова Макеевой Олимпийский комитет России.

Напомним, эта победа позволила российским гандболисткам досрочно выйти в плей-офф. В заключительном матче группового этапа сборная России встретится с командой Испании. Матч состоится 2 августа в 8:15 мск.