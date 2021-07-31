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Все медали России на Олимпийских играх — 2021 в Токио по состоянию на 31 июля, ОИ-2020, ОИ-2021

Все медали сборной России на Олимпийских играх — 2020 по состоянию на 31 июля
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Сборная России на летних Олимпийских играх в Токио (Япония) по состоянию на 31 июля завоевала 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград. Предлагаем вашему вниманию список российских призёров Игр-2020.

Олимпийские игры. Токио. Медали сборной России по состоянию на 31 июля 2021 года

Золото (11): Виталина Бацарашкина (стрельба — пистолет, 10 м и пистолет, 25 м); Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский, Денис Аблязин (спортивная гимнастика, командное многоборье); Максим Храмцов (тхэквондо, до 80 кг); София Позднякова (фехтование, сабля); Евгений Рылов (плавание, 100 м на спине); Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова, Владислава Уразова (спортивная гимнастика, командное многоборье), Владислав Ларин (тхэквондо, свыше 80 кг); Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова (фехтование, командная рапира); Евгений Рылов (плавание, 200 м на спине); Ольга Никитина, Софья Великая, София Позднякова (фехтование, командная сабля).

Серебро (15): Анастасия Галашина (стрельба, винтовка, 10 м); Светлана Гомбоева, Ксения Перова, Елена Осипова (стрельба из лука, командный турнир); Татьяна Минина (тхэквондо, до 57 кг); Инна Дериглазова (фехтование, рапира); Софья Великая (фехтование, сабля); Климент Колесников (плавание, 100 м на спине); Виталина Бацарашкина / Артём Черноусов (стрельба, пистолет, 10 м, микст); Мартин Малютин, Иван Гирёв, Евгений Рылов, Михаил Довгалюк (плавание, эстафета, 4х200 м вольным стилем), женская и мужская сборные России (баскетбол 3х3); Василиса Степанова и Елена Орябинская (академическая гребля, двойка парная); Анна Пракатень (академическая гребля, одиночка); Елена Осипова (стрельба из лука, личный турнир); Сергей Бида, Никита Глазков, Павел Сухов, Сергей Ходос (фехтование, командная шпага), Юлия Зыкова (стрельба с трёх позиций, винтовка, 50 м).

Бронза (11): Михаил Артамонов (тхэквондо, до 58 кг); Лариса Коробейникова (фехтование, рапира); Александр Бондарь / Виктор Минибаев (прыжки в воду, синхронная вышка, 10 м); Юлия Каримова / Сергей Каменский (стрельба, винтовка, 10 м, микст); Мадина Таймазова (дзюдо), Никита Нагорный (спортивная гимнастика, многоборье); Климент Колесников (плавание, 100 м вольный стиль); Нияз Ильясов (дзюдо, до 100 кг); Ангелина Мельникова (спортивная гимнастика, индивидуальное многоборье); Тамерлан Башаев (дзюдо, свыше 100 кг), Юлия Каримова (стрельба с трёх позиций, винтовка, 50 м).

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