Яхтсменка Юньсю Лу завоевала золото на Олимпийских играх – 2020 в Токио
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Спортсменка из Китая Юньсю Лу стала олимпийской чемпионкой Токио-2020 в соревнованиях по парусному спорту в классе RS:X. Она принесла сборной Китая 21-е золото Игр.
Второе место в борьбе яхтсменок заняла француженка Шарлин Пикон, третьей стала британка Эмма Уилсон.
Отметим, на текущий момент команда Китая лидирует в медальном зачёте Олимпиады в Токио, на её счету 21 золотая медаль, 12 серебряных и 12 бронзовых, на втором месте идёт Япония, на третьем – сборная США. Команда России занимает четвёртую строчку рейтинга, в её активе 10 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.
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