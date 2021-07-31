Яхтсменка Юньсю Лу завоевала золото на Олимпийских играх – 2020 в Токио

Спортсменка из Китая Юньсю Лу стала олимпийской чемпионкой Токио-2020 в соревнованиях по парусному спорту в классе RS:X. Она принесла сборной Китая 21-е золото Игр.

Второе место в борьбе яхтсменок заняла француженка Шарлин Пикон, третьей стала британка Эмма Уилсон.

Отметим, на текущий момент команда Китая лидирует в медальном зачёте Олимпиады в Токио, на её счету 21 золотая медаль, 12 серебряных и 12 бронзовых, на втором месте идёт Япония, на третьем – сборная США. Команда России занимает четвёртую строчку рейтинга, в её активе 10 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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