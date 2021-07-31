Российские саблистки выиграли золото в командном турнире на Олимпиаде-2020 в Токио

Российские саблистки стали обладательницами золотых медалей в командном турнире на Олимпиаде-2020 в Токио. В решающей встрече Ольга Никитина, Софья Великая и София Позднякова обыграли сборную Франции со счётом 45:41.

Бронзовые медали в командном турнире достались фехтовальщицам из Южной Кореи, которые обыграли команду Италии со счётом 45:42.

Ранее в личном турнире Позднякова завоевала золото, а Великая — серебро.



Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.



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