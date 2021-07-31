Тренер Зыковой: завоевать золото на Олимпиаде-2020 Юлии помешали эмоции

Светлана Ардуванова, тренер российского стрелка Юлии Зыковой, рассказала, что помешало её подопечной завоевать золотую медаль на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Напомним, сегодня россиянка заняла второе место в стрельбе из винтовки с трёх позиций с 50 м.

«Всего двух баллов не хватило до золота. Чего-то не хватило в психологическом моменте. Почему последний выстрел 9,5 балла? Вот я и думаю, что там случилось, в голове, в настройке. Всё здесь очень сложно — это искусство управлять своими эмоциями и даже мыслями», — приводит слова Ардувановой ТАСС.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 10 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.