Глава ОКР Поздняков получил жёлтую карточку во время финала турнира саблисток на ОИ-2020
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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков получил жёлтую карточку от судьи финала в фехтовании саблисток сборной Франции и России на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония). Поздняков не сдержал эмоций во время боя Софьи Великой.
Отметим, что дочь Позднякова – София также принимала участие в соревнованиях. Россиянки победили в финале со счётом 45:41.
Ещё одно предупреждение в адрес Позднякова могло позволить судье запретить главе ОКР присутствовать на трибунах.
Ранее в личном первенстве София Позднякова завоевала золото, а Софья Великая — серебро. Сборная России на Олимпиаде-2020 завоевала 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград.
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