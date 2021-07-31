Шведы завоевали золото и серебро Олимпиады-2020 в метании диска

Шведский легкоатлет Даниэль Столь выиграл золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в метании диска. Серебряным призёром стал его соотечественник Симон Петтерссон. Бронза досталась австрийцу Лукасу Вайссхайдингеру.

Лёгкая атлетика. Олимпийские игры. Токио, Япония. Мужчины. Диск

1. Даниэль Столь (Швеция) — 68,90.

2. Симон Петтерссон (Швеция) — 67,39.

3. Лукас Вайссхайдингер (Австрия) — 67,07.

В лёгкой атлетике на Играх-2020 выступят 10 россиян: Михаил Акименко (прыжки в высоту), Илья Иванюк (прыжки в высоту), Дарья Клишина (прыжки в длину), Мария Ласицкене (прыжки в высоту), Василий Мизинов (ходьба на 20 км), Валерий Пронкин (метание молота), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Эльвира Хасанова (ходьба на 20 км), Илья Шкуренёв (десятиборье), Сергей Шубенков (110 метров с барьерами).