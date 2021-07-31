Шведы завоевали золото и серебро Олимпиады-2020 в метании диска

Шведский легкоатлет Даниэль Столь выиграл золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в метании диска. Серебряным призёром стал его соотечественник Симон Петтерссон. Бронза досталась австрийцу Лукасу Вайссхайдингеру.
Лёгкая атлетика. Олимпийские игры. Токио, Япония. Мужчины. Диск
1. Даниэль Столь (Швеция) — 68,90.
2. Симон Петтерссон (Швеция) — 67,39.
3. Лукас Вайссхайдингер (Австрия) — 67,07.
В лёгкой атлетике на Играх-2020 выступят 10 россиян: Михаил Акименко (прыжки в высоту), Илья Иванюк (прыжки в высоту), Дарья Клишина (прыжки в длину), Мария Ласицкене (прыжки в высоту), Василий Мизинов (ходьба на 20 км), Валерий Пронкин (метание молота), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Эльвира Хасанова (ходьба на 20 км), Илья Шкуренёв (десятиборье), Сергей Шубенков (110 метров с барьерами).
- 31 июля 2021
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