Главный тренер сборной по фехтованию Мамедов: Соня Великая — добрая мамка для всех

Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов оценил выступление саблистки Софьи Великой на Олимпийских игра — 2020 в Токио (Япония). Великая завоевала серебряную медаль в личном первенстве и золотую в командном.

«Соня Великая — мамка. Но добрая мамка для всех. Она раздаёт направо, налево вон. Здесь тоже захотела подарить золотую медаль Соньке Поздняковой. Но Великая реально расстроилась из-за Светы, никогда я ещё не видел олимпийскую чемпионку такой расстроенной: «Светку жалко». Я говорю: «Ну ты чего?» А после поражения в личном она была абсолютно весёлой. Она молодец, реально лидер команды», — передаёт слова Мамедова корреспондент «Чемпионата».

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