«Оля, ты супер!» Российские саблистки драматично защитили титул олимпийских чемпионок

Наши фехтовальщицы просто невероятны! Российские саблистки добыли уже третью медаль на Играх в Токио. Спортсменки защитили титул олимпийских чемпионок в команде и полностью повторили сенсационный результат Рио-2016. Софья Великая, Ольга Никитина, София Позднякова — главные героини сегодняшнего дня.



Девушки, как же мы вами гордимся!

Флешбэки Рио-де-Жанейро

Наши саблистки феноменально стартовали на Олимпиаде. Ольга Никитина добралась до стадии 1/4, а София Позднякова и Софья Великая вспомнили Рио и организовали ещё один российский финал! Золото и серебро снова в копилке России, как и пять лет назад! Увы, Великая снова не смогла взять титул олимпийской чемпионки в личном турнире. Но у Софьи были все шансы стать уже двукратной в команде! И с феноменальными результатами россиянок все только на это и рассчитывали. Но финальный бой получился нервным и драматичным. Девушки буквально выгрызли победу на Олимпиаде!

«Вместе победим»

Поединок с хозяйками турнира выдался для наших девушек не так просто, как этого бы хотелось. Японки будто вдохновились сенсационной победой шпажистов и смело нападали на россиянок. С первых минут боя было понятно, что лёгкой прогулки для наших саблисток не будет. Соперницы были настроены очень серьёзно и дерзко бросались в атаку. Но наши девушки уверенно сдерживали их натиск. В конце второго круга россиянкам удалось неплохо оторваться — 30:25. Всё-таки негоже 10-му номеру международного рейтинга биться с лидерами на равных. Ну а в третьем круге наши саблистки собрались и довершили разгром. Позднякова увеличила преимущество до девяти уколов, Никитина результат удержала, ну а Софья Великая довела бой до конца — 45:34. Девушки сдержанно отметили победу, встали в круг и дружно закричали: «Вместе победим!».

На полуфинальный поединок наши фехтовальщицы были настроены мегарешительно. С первых минут боя с кореянками они смело захватили лидерство. Россиянки дерзко шли в атаку и дразнили соперниц эмоциональным отмечанием каждого укола. Они пришли только за победой. Все свои поединки наши девушки завершали досрочно, нанося нужное количество уколов менее, чем за три минуты. Кореянки ничего не могли противопоставить нашим саблисткам. Итоговый счёт получился совершенно неприличным — 45:26.

После финального укола Софьи Великой девушки бросились обниматься и прыгать от радости. «Вместе победим», — вновь закричали девушки. Медаль они себе уже точно обеспечили. Оставалось только решить, какого достоинства она будет. Финал предстоял с француженками, которые по пути разгромили американок и одолели итальянок.

Ольга Никитина привела Россию в победе!

Поединок против сборной Франции получился нервным и драматичным. В первом бою Никитина уверенно победила свою обидчицу Манон Брюне, которая вышибла её с личного турнира. А вот наши примы были не похожи сами на себя. Позднякова уверенно начала поединок с Сесилией Берде, но затем девушке не засчитали два укола подряд. Софию это выбило из колеи и она начала пропускать удары. Нервно выступила и Великая — 12:15 и преимущество перешло к Франции. Второй бой Позднякова провела ещё хуже. Соперницы оторвались на шесть очков.



Исправлять ситуацию пришлось Никитиной. Ольга боролась смело и уверенно, бесстрашно бросаясь на соперниц. Против Шарлотты Лембах девушка боролась словно в последний раз в жизни. «Оля, ты супер!», — кричали ей подруги по команде. Никитина героически отыграла отставание и вывела в команду вперёд — 25:23. Настоящий лидер! Дерзновенным духом Ольги заразилась и Великая. Софья победила Берде и увеличила разрыв до шести уколов. Всё должно было решиться в третьем круге.

Позднякова и Великая неуверенно начинали свои поединки, но всё-таки сохранили преимущество. Перед последним боем счёт был 40:34. Решить исход золотой медали предстояло Никитиной и Берде. Ольга смело бросалась на соперницу, но поединок поначалу не складывался. Француженки часто просили видеоповторы, которые выбивали россиянку из колеи. Судьи явно были на стороне соперников. Никитина даже два раза поменяла саблю и только в конце смогла вырвать решающие уколы. Ольга привела команду к олимпийскому золоту и стала главной героиней поединка.



На последнем уколе вся команда выбежала к Никитиной, и девушки завалились на дорожку. Саблистки кричали, плакали и будто не могли поверить своему счастью.



Россиянки защитили титул олимпийских чемпионок, добытый ещё в Рио-де-Жанейро и в очередной раз подтвердили мощь российской женской сабли. Девушки, вы невероятны!