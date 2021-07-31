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Тяжелоатлет Фарес Ибрахим Эльбах из Катара выиграл золото Олимпиады-2021 в Токио в категории до 96 кг

Тяжелоатлет Фарес Ибрахим Эльбах из Катара выиграл золото ОИ, установив олимпийский рекорд
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Катарский тяжелоатлет Фарес Ибрахим Эльбах завоевал золотую медаль летних Игр в Токио (Япония) в весовой категории до 96 кг, установив олимпийский рекорд. Серебряным призёром стал венесуэлец Кейдомар Хьованни Вальенилья Санчес. Бронза досталась представителю Грузии Антону Плесному.

Это первая золотая медаль сборной Катара на Олимпиаде-2020.

Тяжёлая атлетика. Олимпийские игры. Токио, Япония. Мужчины. До 96 кг
1. Фарес Ибрахим Эльбах (Катар) — 402 кг (177 + 225) — олимпийский рекорд.
2. Кейдомар Хьованни Вальенилья Санчес (Венесуэла) — 387 (177 + 210).
3. Антон Плесной (Грузия) — 387 (177 + 210).

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Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

Олимпиада 2020. Тяжёлая атлетика
Мужчины. До 96 кг. Группа А
31 июля 2021, суббота. 13:50 МСК
Окончено
1
Фарес Ибрахим Эльбах
Катар
402
2
Кейдомар Хьованни Вальенилья Санчес
Венесуэла
387
3
Антон Плесной
Грузия
387
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