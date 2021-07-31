Элейн Томпсон поделилась эмоциями после золота в беге на 100 м на ОИ-2020

Трёхкратная олимпийская чемпионка, ямайская легкоатлетка Элейн Томпсон прокомментировала свою победу в финале забега на 100 м на Олимпиаде в Токио.

«Это удивительно, потому что полтора или два месяца назад, я даже не думала, что буду здесь. Травма ахилла, которая беспокоит меня до сих пор, поставила под вопрос моё участие на Олимпийских играх. Но у меня было самообладание и я верила в себя. И, конечно, наша команда очень сильная, они меня поддерживали и продолжают поддерживать.

Я не ожидала, что пробегу так быстро, хотя и чувствовала себя прекрасно. Было много нервов, но я сказала себе: «Ты можешь сделать это, ты была в финалах раньше, просто выполни то, что от тебя требуется».

Это действительно очень особенное чувство. Я должна поделиться этим с братом и мужем, потому что они тоже сильнейше поддерживают меня. Мой муж раньше занимался профессиональным спортом, и он знает, сколько сил я отдала ради победы.

Ещё в 2016 году я понимала, что могу бежать на такой результат, но думаю, что расслабилась слишком рано. Сейчас у меня больше нет слов. Я никогда не бегала так быстро, поэтому пока не отошла от эйфории», — поделилась Томпсон после финального забега.