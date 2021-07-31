Синхронистка Шишкина показала, чем и как кормят в столовой олимпийской деревни. Видео

Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Алла Шишкина показала, как выглядит столовая в олимпийской деревне Токио и чем там кормят спортсменов.
«О, да! Еда! Не знала, что самой животрепещущей и интересной темой последнего времени в моём блоге станет еда. Рассказываю про столовую в деревне атлетов. От Игр к Играм столовые похожи, поверьте моему опыту, это уже третья Олимпиада. В этот раз существенное отличие в том, что она двухэтажная. А так столовая — это большой ангар, по периметру шведский стол с раздачей. От стены к стене располагаются кухни всего мира.
⠀
Выбор большой: и мясо, и рыба, и гарниры, и свежие фрукты и овощи, и супы, и снеки, и халяль, и много чего ещё. В этот раз особенно порадовал стол для веганов. Я не переношу лактозу и ограничиваю глютен. Тут есть вкусная пицца с «несырным» сыром. Безглютеновые печеньки и разные виды растительного молока.
⠀
Повсюду стоят санитайзеры и раковины с мылом. Входишь, обрабатываешь руки, надеваешь перчатки, берёшь поднос, приборы и начинаешь выбирать еду. Можно брать, что хочешь и сколько хочешь. Отдельно стоят столы с чаем и кофе, а также холодильники с прохладительными напитками и водой», — написала Шишкина на своей странице в «Инстаграме».
Соревнования по синхронному плаванию на Олимпийских играх — 2020 начинаются 2 августа.
Самые главные события Олимпиады — в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать.
- 31 июля 2021
-
21:02
-
21:00
-
20:48
-
20:37
-
20:25
-
20:00
-
19:42
-
19:30
-
19:18
-
18:56
-
18:52
-
18:45
-
18:39
-
18:26
-
18:08
-
18:00
-
17:57
-
17:40
-
17:31
-
17:30
-
17:19
-
17:02
-
17:00
-
16:55
-
16:42
-
16:41
-
16:34
-
16:27
-
16:22
-
16:15
-
16:08
-
16:04
-
15:58
-
15:53
-
15:50