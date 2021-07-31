Синхронистка Шишкина показала, чем и как кормят в столовой олимпийской деревни. Видео

Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Алла Шишкина показала, как выглядит столовая в олимпийской деревне Токио и чем там кормят спортсменов.

«О, да! Еда! Не знала, что самой животрепещущей и интересной темой последнего времени в моём блоге станет еда. Рассказываю про столовую в деревне атлетов. От Игр к Играм столовые похожи, поверьте моему опыту, это уже третья Олимпиада. В этот раз существенное отличие в том, что она двухэтажная. А так столовая — это большой ангар, по периметру шведский стол с раздачей. От стены к стене располагаются кухни всего мира.

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Выбор большой: и мясо, и рыба, и гарниры, и свежие фрукты и овощи, и супы, и снеки, и халяль, и много чего ещё. В этот раз особенно порадовал стол для веганов. Я не переношу лактозу и ограничиваю глютен. Тут есть вкусная пицца с «несырным» сыром. Безглютеновые печеньки и разные виды растительного молока.

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Повсюду стоят санитайзеры и раковины с мылом. Входишь, обрабатываешь руки, надеваешь перчатки, берёшь поднос, приборы и начинаешь выбирать еду. Можно брать, что хочешь и сколько хочешь. Отдельно стоят столы с чаем и кофе, а также холодильники с прохладительными напитками и водой», — написала Шишкина на своей странице в «Инстаграме».

Соревнования по синхронному плаванию на Олимпийских играх — 2020 начинаются 2 августа.

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