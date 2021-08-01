Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Глава Global Athlete: Россия продолжает издеваться над антидопинговой системой

Глава Global Athlete: Россия продолжает издеваться над антидопинговой системой
Аудио-версия:
Комментарии

Глава Global Athlete Роб Келер, который ранее занимал пост генерального директора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) недоволен тем, что российским спортсменам разрешили участвовать на Олимпиаде в Токио.

«Я могу понять разочарование спортсменов. Реальность такова, что Россия продолжает издеваться над антидопинговой системой и судебными властями, обеспечивающими её соблюдение», — приводит слова Келера Daily Express со ссылкой на The Telegraph.

На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачете. Российские спортсмены завоевали 37 медалей, из которых 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых. Лидирует в зачёте Китай, который завоевал 21 золотых, 13 серебряных и 12 бронзовых наград. На втором месте находится Япония, у которой 17 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей. Замыкает тройку США. Они взяли 16 золотых, 17 серебряных и 13 бронзовых наград.

Новость по теме
Глава USADA: Россия посмеялась над Играми, обнародуйте тесты их спортсменов
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021