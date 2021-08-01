Глава Global Athlete: Россия продолжает издеваться над антидопинговой системой

Глава Global Athlete Роб Келер, который ранее занимал пост генерального директора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) недоволен тем, что российским спортсменам разрешили участвовать на Олимпиаде в Токио.

«Я могу понять разочарование спортсменов. Реальность такова, что Россия продолжает издеваться над антидопинговой системой и судебными властями, обеспечивающими её соблюдение», — приводит слова Келера Daily Express со ссылкой на The Telegraph.

На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачете. Российские спортсмены завоевали 37 медалей, из которых 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых. Лидирует в зачёте Китай, который завоевал 21 золотых, 13 серебряных и 12 бронзовых наград. На втором месте находится Япония, у которой 17 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей. Замыкает тройку США. Они взяли 16 золотых, 17 серебряных и 13 бронзовых наград.