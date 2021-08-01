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Кирилл Мартынычев — 6-й на ОИ-2021 на 1500 м кролем, у украинца Романчука — серебро

Кирилл Мартынычев — 6-й на ОИ-2020 на 1500 м кролем, у украинца Романчука — серебро
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Российский пловец Кирилл Мартынычев занял шестое место в финальном заплыве на дистанции 1500 м вольным стилем в рамках летних Олимпийских игр в Токио. Золото выиграл американец Роберт Финке. Серебряным призёром стал украинец Михаил Романчук. Бронза досталась немцу Флориану Велльброку.

Плавание. Олимпийские игры. Токио, Япония. Мужчины. 1500 м вольным стилем
1. Роберт Финке (США) — 14.39,65.
2. Михаил Романчук (Украина) — 14.40,66.
3. Флориан Велльброк (Германия) — 14.40,91...
6.Кирилл Мартынычев (Россия) — 14.55,85.

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Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград.

Олимпиада 2020. Плавание
Мужчины. 1500 м вольный стиль. Финал
01 августа 2021, воскресенье. 04:44 МСК
Окончено
1
Роберт Финке
США
14:39.65
2
Михаил Романчук
Украина
14:40.66
3
Флориан Велльброк
Германия
14:40.91
Комментарии
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