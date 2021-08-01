Сборная России опустилась на пятое место в медальном зачёте Олимпиады-2020
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Сборная России опустилась на пятое место в медальном зачёте летних Олимпийских игр в Токио (Япония). По состоянию на утро 1 августа в активе команды осталось 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград. На четвёртую строчку поднялась Австралия (12-3-14).
Отметим, что сегодня сборная России точно завоюет золотую и серебряную медали. В финале теннисного турнира в миксте встретятся две российские пары — Анастасия Павлюченкова / Андрей Рублёв и Елена Веснина / Аслан Карацев.
В медальном зачёте лидирует Китай (22-13-12), на втором месте — США (19-20-13), на третьем — Япония (17-5-8).
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.
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