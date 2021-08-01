Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Сборная России опустилась на пятое место в медальном зачёте Олимпиады-2021

Сборная России опустилась на пятое место в медальном зачёте Олимпиады-2020
Комментарии

Сборная России опустилась на пятое место в медальном зачёте летних Олимпийских игр в Токио (Япония). По состоянию на утро 1 августа в активе команды осталось 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград. На четвёртую строчку поднялась Австралия (12-3-14).

Отметим, что сегодня сборная России точно завоюет золотую и серебряную медали. В финале теннисного турнира в миксте встретятся две российские пары — Анастасия Павлюченкова / Андрей Рублёв и Елена Веснина / Аслан Карацев.

В медальном зачёте лидирует Китай (22-13-12), на втором месте — США (19-20-13), на третьем — Япония (17-5-8).

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

Новость по теме
Пловец Климент Колесников отреагировал на 4-е место России в эстафете на ОИ-2020
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021