Сергей Емелин проиграл в четвертьфинале турнира по греко-римской борьбе на Олимпиаде
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Российский спортсмен Сергей Емелин проиграл в четвертьфинале турнира по греко-римской борьбе (до 60 кг) Олимпийских игр в Токио. За выход в полуфинал он уступил кубинцу Луису Орте.
На стадии 1/8 финала россиянин победил представителя Египта Хайтема Махмуд Фахми.
Олимпиада в Токио началась 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачете, завоевав в общей сложности 38 медалей — 11 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых.
Лидирует в зачёте Китай, который завоевал 22 золотых, 13 серебряных и 12 бронзовых наград. На втором месте США. Они взяли 19 золотых, 20 серебряных и 13 бронзовых наград. Замыкает тройку Япония, у которой 17 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей.
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