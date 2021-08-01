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Олимпийские игры — 2021, Токио: онлайн-трансляция, где смотреть онлайн Олимпиаду, Россия на летних Играх, 1 августа 2021

Олимпиада-2020. 9-й день. У России точно будет золото. Дай бог не одно! LIVE
Андрей Гуров Сергей Емельянов
,
Карен Хачанов, теннис
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Исторический финал в теннисе и начало борцовского турнира. Болеем за российских спортсменов — в режиме «лайв».
Календарь Олимпиады-2020 в Токио
Медальный зачёт Олимпийских игр-2020

Здравствуйте, дорогие любители спорта! 1 августа в Токио состоится девятый медальный день Олимпийских игр — 2020. В программе розыгрыш 25 комплектов наград в плавании, спортивной гимнастике, лёгкой атлетике, фехтовании, борьбе, прыжках в воду, гольфе, велоспорте, парусном спорте, теннисе, тяжёлой атлетике и бадминтоне. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию девятого дня Олимпиады.

Дарья Клишина не смогла пройти в финал Олимпиады в турнире по прыжкам в длину Где смотреть прямые эфиры выступлений Сборной России
Live Павел Панышев

В фехтовании на рапирах Россия ведёт у Гонконга — 40:36. Впереди решающий поединок Кирилла Бородачёва и Чонга.

05:52 Павел Панышев

Эх, российским пловцам немного не хватило до бронзы в комбинированной эстафете 4x100 метров! Колесников мощно провёл заключительный этап и в финишном створе уступил итальянцу 0,05 секунды! Как обидно!

Золото завоевали спортсмены из США, установив мировой рекорд. Вторыми стали британцы. Бронза у итальянцев.

Олимпиада 2020. Плавание
Мужчины. Комбинированная эстафета 4х100 м. Финал
01 августа 2021, воскресенье. 05:36 МСК
Окончено
1
США
3:26.78
2
Великобритания
3:27.51
3
Италия
3:29.17
05:46 Павел Панышев

Тяжеловато складывается противостояние с Гонконгом по фехтованию. Наши вели 25:17, но азиаты уже сократили отставание до минимума — 32:31. Нужно собраться!

05:34 Павел Панышев

Совсем скоро стартует финальный заплыв у мужчин в комбинированной эстафете 4x100 метров. За сборную России выступят Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Климент Колесников. Верим в медаль!

05:29 Павел Панышев

В эти минуты проходит четвертьфинал в фехтовании на рапирах. Сборная России обыгрывает Гонконг — 25:17. За нашу команду выступают Кирилл Бородачёв, Антон Бородачёв и Владислав Мыльников.

05:27 Павел Панышев

Женская сборная России по плаванию в комбинированной эстафете стала только седьмой.

Австралия выиграла золото, установив олимпийский рекорд. Американки стали вторыми, уступив победительницам всего 0,13 секунды. Бронза у Канады.

Олимпиада 2020. Плавание
Женщины. Комбинированная эстафета 4х100 м. Финал
01 августа 2021, воскресенье. 05:15 МСК
Окончено
1
Австралия
3:51.60
2
США
3:51.73
3
Канада
3:52.60
05:16 Павел Панышев

Всё внимание на бассейн! Наши девушки поборются за медаль в комбинированной эстафете 4x100 метров. За сборную России выступят Мария Каменева, Евгения Чикунова, Светлана Чимрова и Арина Суркова.

05:11 Павел Панышев

Пловец Кирилл Мартынычев занял шестое место в финальном заплыве на дистанции 1500 м вольным стилем, показав результат 14.55,85.

Золото выиграл американец Роберт Финке. Серебряным призёром стал украинец Михаил Романчук. Бронза досталась немцу Флориану Велльброку

Олимпиада 2020. Плавание
Мужчины. 1500 м вольный стиль. Финал
01 августа 2021, воскресенье. 04:44 МСК
Окончено
1
Роберт Финке
США
14:39.65
2
Михаил Романчук
Украина
14:40.66
3
Флориан Велльброк
Германия
14:40.91
05:08 Павел Панышев

Юлия Ефимова не выступит в финале женской комбинированной эстафеты 4х100 м, сообщают РИА Новости.

Сообщается, в финале выступят Мария Каменева, Евгения Чикунова, Светлана Чимрова и Арина Суркова. При этом, Ефимова выступила в квалификации комбинированной эстафеты.

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Юлия Ефимова не выступит в финале комбинированной эстафеты на Олимпийских играх
05:05 Павел Панышев

Дарья Клишина не смогла пройти в финал Олимпиады в турнире по прыжкам в длину

Российская легкоатлетка Дарья Клишина не смогла выйти в финал в турнире по прыжкам в длину. В квалификации она совершила два заступа. Во время третьей попытки россиянка получила травму.

05:02 Павел Панышев

Россиянам гарантированы золото и серебро в смешанном парном разряде в теннисе. Кроме того, хорошие шансы на награды есть у борцов, гимнастов, теннисиста Карена Хачанова, прыгунов в высоту и пловцов в комбинированных эстафетах. Болеем за наших и следим за всеми соревнованиями Олимпиады вместе с «Чемпионатом»!

05:01 Павел Панышев

Где смотреть прямые эфиры выступлений Сборной России

Где смотреть трансляции соревнований Олимпиады и как болеть за наших спортсменов? Рассказываем подробно, включая упоминания обо всех каналах. Смотрим и болеем!

Россия на Олимпиаде-2020. 1 августа. Золото в теннисе обеспечено! Где смотреть трансляцию? Россия на Олимпиаде-2020. 1 августа. Золото в теннисе обеспечено! Где смотреть трансляцию?
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