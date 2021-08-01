Олимпиада-2020. 9-й день. У России точно будет золото. Дай бог не одно! LIVE

Здравствуйте, дорогие любители спорта! 1 августа в Токио состоится девятый медальный день Олимпийских игр — 2020. В программе розыгрыш 25 комплектов наград в плавании, спортивной гимнастике, лёгкой атлетике, фехтовании, борьбе, прыжках в воду, гольфе, велоспорте, парусном спорте, теннисе, тяжёлой атлетике и бадминтоне. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию девятого дня Олимпиады.
В фехтовании на рапирах Россия ведёт у Гонконга — 40:36. Впереди решающий поединок Кирилла Бородачёва и Чонга.
Эх, российским пловцам немного не хватило до бронзы в комбинированной эстафете 4x100 метров! Колесников мощно провёл заключительный этап и в финишном створе уступил итальянцу 0,05 секунды! Как обидно!
Золото завоевали спортсмены из США, установив мировой рекорд. Вторыми стали британцы. Бронза у итальянцев.
Тяжеловато складывается противостояние с Гонконгом по фехтованию. Наши вели 25:17, но азиаты уже сократили отставание до минимума — 32:31. Нужно собраться!
Совсем скоро стартует финальный заплыв у мужчин в комбинированной эстафете 4x100 метров. За сборную России выступят Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Климент Колесников. Верим в медаль!
В эти минуты проходит четвертьфинал в фехтовании на рапирах. Сборная России обыгрывает Гонконг — 25:17. За нашу команду выступают Кирилл Бородачёв, Антон Бородачёв и Владислав Мыльников.
Женская сборная России по плаванию в комбинированной эстафете стала только седьмой.
Австралия выиграла золото, установив олимпийский рекорд. Американки стали вторыми, уступив победительницам всего 0,13 секунды. Бронза у Канады.
Всё внимание на бассейн! Наши девушки поборются за медаль в комбинированной эстафете 4x100 метров. За сборную России выступят Мария Каменева, Евгения Чикунова, Светлана Чимрова и Арина Суркова.
Пловец Кирилл Мартынычев занял шестое место в финальном заплыве на дистанции 1500 м вольным стилем, показав результат 14.55,85.
Золото выиграл американец Роберт Финке. Серебряным призёром стал украинец Михаил Романчук. Бронза досталась немцу Флориану Велльброку
Юлия Ефимова не выступит в финале женской комбинированной эстафеты 4х100 м, сообщают РИА Новости.
Сообщается, в финале выступят Мария Каменева, Евгения Чикунова, Светлана Чимрова и Арина Суркова. При этом, Ефимова выступила в квалификации комбинированной эстафеты.
Дарья Клишина не смогла пройти в финал Олимпиады в турнире по прыжкам в длину
Российская легкоатлетка Дарья Клишина не смогла выйти в финал в турнире по прыжкам в длину. В квалификации она совершила два заступа. Во время третьей попытки россиянка получила травму.
Россиянам гарантированы золото и серебро в смешанном парном разряде в теннисе. Кроме того, хорошие шансы на награды есть у борцов, гимнастов, теннисиста Карена Хачанова, прыгунов в высоту и пловцов в комбинированных эстафетах. Болеем за наших и следим за всеми соревнованиями Олимпиады вместе с «Чемпионатом»!
Где смотреть прямые эфиры выступлений Сборной России
Где смотреть трансляции соревнований Олимпиады и как болеть за наших спортсменов? Рассказываем подробно, включая упоминания обо всех каналах. Смотрим и болеем!
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