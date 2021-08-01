Олимпиада-2020. 9-й день. У России точно будет золото. Дай бог не одно! LIVE

Россиянам гарантированы золото и серебро в смешанном парном разряде в теннисе. Кроме того, хорошие шансы на награды есть у борцов, гимнастов, теннисиста Карена Хачанова, прыгунов в высоту и пловцов в комбинированных эстафетах. Болеем за наших и следим за всеми соревнованиями Олимпиады вместе с «Чемпионатом»!