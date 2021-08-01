Хатаев заявил, что не согласен с решением судей в полуфинальном бою с Уиттакером на ОИ

Российский боксёр Имам Хатаев прокомментировал завоёванную бронзу на Олимпийских играх в Токио. В полуфинале турнира россиянин проиграл представителю Великобритании Бенджамину Уиттакеру раздельным решением судей.
«Собой я доволен. Я сделал всё, что мог со своей стороны, чтобы выиграть этот бой. И я думаю, что я его выиграл. Я не согласен с решением судей. Первый раунд я выиграл, второй сопернику отдали — ну ладно, бывает. А в третьем раунде я больше нанёс ударов. Соперник боялся меня, просто бегал, ничего не делал, ждал, чтобы бой закончился. Поэтому я и думаю, что выиграл.
Я не знаю, можно ли опротестовать решение. Это же Олимпийские игры, самый высокий уровень — и как здесь может такое происходить?
Хвала всевышнему, я доволен, что стал олимпийским призёром. Но изначально у меня была цель выиграть Олимпийские игры, но так получилось. На этом, думаю, я буду заканчивать выступление на Олимпийских играх, буду уходить в профессионалы", — передаёт слова Хатаева корреспондент «Чемпионата».
- 1 августа 2021
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