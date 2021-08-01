«Пляжницы» Макрогузова и Холомина проиграли дуэту из Латвии в 1/8 финала ОИ-2020

Российские «пляжницы» Надежда Макрогузова и Светлана Холомина не смогли пробиться в четвертьфинал Олимпийских игр в Токио (Япония). В 1/8 финала они проиграли дуэту из Латвии Тина Граудиня / Анастасия Кравченок со счётом 1:2 (21:16, 17:21, 13:15).
На групповом этапе россиянки одержали три победы. На старте соревнований они обыграли итальянок Марту Менегатти и Викторию Орси Тот — 2:0 (21:18, 21:15), затем справились с парой из Кубы Лидианни Эчеваррия Бенитес / Лейла Консуэло Мартинес Ортега — 2:0 (21:16, 21:11) и победили австралийцев Мариафе Артахо / Талика Клэнси со счётом 2:1 (21:8, 15:21, 15:12).
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 11 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых наград.
- 1 августа 2021
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