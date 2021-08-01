Главный тренер сборной России по плаванию вступил в перепалку с Дмитрием Губерниевым

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик вступил в перепалку с известным комментатором Дмитрием Губерниевым во время подведения итогов выступления команды на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония).

Чепик: не провальное!

Губерниев: провальное!

Чепик: почему провальное-то?

Губерниев: ну, а как?

Чепик: Вы почему пишите провальное? У вас что других слов нет? Найдите слова другие. Это ваша команда. Я не хочу вступать вот в этот базар.

Губерниев: это не базар.

Чепик: это базар. И то, что вы льёте в СМИ, когда команда борется и выступает — это нонсенс.

Губерниев: что мы льём? Я отвечают за каждое своё слово. Что я не так пролил? Что вы начинаете с больной головы на здоровую?

Чепик: а у меня нормальная голова, Дмитрий. Я понимаю, что я делаю, понимаю, что делают тренеры.

В Токио российские пловцы завоевали 5 наград, 2 из которых золотые (их принёс Евгений Рылов).