Россиянка Анастасия Ильянкова завоевала серебро ОИ в соревнованиях на разновысоких брусьях

Завершились женские соревнования по спортивной гимнастике на разновысоких брусьях. Победительницей стала Нина Дервель из Бельгии. Россиянка Анастасия Ильянкова заняла 2-е место.

Спортивная гимнастика. Олимпиада. Токио. Разновысокие брусья. Женщины

1. Нина Дервель ( Бельгия) — 15.200.

2. Анастасия Ильянкова (Россия) — 14.833.

3. Суниса Ли (США) — 14.500.

Олимпиада в Токио началась 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав в общей сложности 38 медалей — 11 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых. Церемония закрытия Игр состоится 8 августа.



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