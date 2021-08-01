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Россиянка Анастасия Ильянкова завоевала серебро ОИ в соревнованиях на разновысоких брусьях

Россиянка Анастасия Ильянкова завоевала серебро ОИ в соревнованиях на разновысоких брусьях
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Завершились женские соревнования по спортивной гимнастике на разновысоких брусьях. Победительницей стала Нина Дервель из Бельгии. Россиянка Анастасия Ильянкова заняла 2-е место.

Спортивная гимнастика. Олимпиада. Токио. Разновысокие брусья. Женщины

1. Нина Дервель ( Бельгия) — 15.200.

2. Анастасия Ильянкова (Россия) — 14.833.

3. Суниса Ли (США) — 14.500.

Олимпиада в Токио началась 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав в общей сложности 38 медалей — 11 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых. Церемония закрытия Игр состоится 8 августа.

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Олимпиада 2020. Спортивная гимнастика
Женщины. Разновысокие брусья. Финал
01 августа 2021, воскресенье. 13:40 МСК
Окончено
1
Нина Дервель
Бельгия
15.200
2
Анастасия Ильянкова
Россия
14.833
3
Суниса Ли
США
14.500
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