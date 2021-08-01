Акименко и Иванюк — без медалей ОИ-2020 в прыжках в высоту. Золото — у двоих легкоатлетов

Завершились соревнования по прыжкам в высоту среди мужчин на Олимпиаде в Токио. Победителями состязаний стали катарец Мутаз Эсса Баршим и итальянец Джанмарко Тамбери. Россияне Михаил Акименко и Илья Иванюк заняли 6-е и 9-е места соответственно.
Михаил Акименко не смог преодолеть высоту 2 метра 37 сантиметров. Его соотечественник Илья Иванюк остановился на отметке 2 метра 33 сантиметра. Канадец Джанго Ловетт также не смог прыгнуть выше 2 метров 33 сантиметров.
Лёгкая атлетика. Олимпиада. Токио. Прыжки в высоту. Мужчины.
1. Мутаз Эсса Баршим (Катар) — 2,37.
1. Джанмарко Тамбери (Италия) — 2,37.
3. Максим Недосеков (Беларусь) — 2,37...
6. Михаил Акименко (Россия) — 2,33...
9. Илья Иванюк (Россия) — 2,30.
Белорус занял 3-е место с результатом 2.37, так как допустил ошибки в предыдущих попытках.
Олимпиада в Токио началась 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав в общей сложности 38 медалей — 11 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых. Церемония закрытия Игр состоится 8 августа.
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