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Юлимар Рохас выиграла золото ОИ-2020 в тройном прыжке, побив мировой рекорд украинки

Юлимар Рохас выиграла золото ОИ-2020 в тройном прыжке, побив мировой рекорд украинки
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Венесуэльская легкоатлетка Юлимар Рохас выиграла золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в тройном прыжке. Она установила мировой рекорд — 15,67 м. Серебряным призёром стала представительница Португалии Патрисия Мамона. Бронза досталась испанке Ане Пелетейро.

Предыдущий мировой рекорд — 15,50 м — принадлежал украинке Инессе Кравец. Он был установлен в 1995 году.

Лёгкая атлетика. Олимпийские игры. Токио, Япония. Женщины. Тройной прыжок
1. Юлимар Рохас (Венесуэла) — 15,67 (мировой рекорд).
2. Патрисия Мамона (Португалия) — 15,01.
3. Ана Пелетейро (Испания) — 14,87.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград.

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Олимпиада 2020. Лёгкая атлетика
Женщины. Тройной прыжок. Финал
01 августа 2021, воскресенье. 14:15 МСК
Окончено
1
Юлимар Рохас
Венесуэла
15.67
2
Патрисия Мамона
Португалия
15.01
3
Ана Пелетейро
Испания
14.87
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Новости. Олимпиада 2020
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