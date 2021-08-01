Юлимар Рохас выиграла золото ОИ-2020 в тройном прыжке, побив мировой рекорд украинки

Венесуэльская легкоатлетка Юлимар Рохас выиграла золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в тройном прыжке. Она установила мировой рекорд — 15,67 м. Серебряным призёром стала представительница Португалии Патрисия Мамона. Бронза досталась испанке Ане Пелетейро.
Предыдущий мировой рекорд — 15,50 м — принадлежал украинке Инессе Кравец. Он был установлен в 1995 году.
Лёгкая атлетика. Олимпийские игры. Токио, Япония. Женщины. Тройной прыжок
1. Юлимар Рохас (Венесуэла) — 15,67 (мировой рекорд).
2. Патрисия Мамона (Португалия) — 15,01.
3. Ана Пелетейро (Испания) — 14,87.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград.
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