Белорусский политик: Тимановскую вывозят из Токио по личному указанию Лукашенко
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Белорусский политик Павел Латушко высказался о причинах возможной депортации легкоатлетки Кристины Тимановской из Токио в Минск.
«Я обращаюсь к белорусской диаспоре в Японии. Ко всем представителям мировых СМИ, которые сейчас освещают Олимпиаду. В связи с тем, что легкоатлетка Кристина Тимановская выступила с критикой национальной сборной, личным указанием Лукашенко принято решение её эвакуировать, вывезти за пределы Токио. Вернуть в Беларусь. Её будут сопровождать три человека спортивного телосложения. Очень важно оказать нашей белоруске помощь. Она просто высказала свою позицию», – заявил Латушко в своем «телеграм-канале».
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