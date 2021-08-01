БФСС: белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую насильно вывозят из Токио

Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую насильно депортируют из Токио (Япония). Об этом сообщает фонд спортивной солидарности Беларуси (БФСС) в своём «телеграм-канале». Тимановская должна была выступить на Олимпийских играх – 2020 на дистанции 200 метров.

Отмечается, что Тимановской в срочном порядке купили билеты и насильно везут в аэропорт, чтобы отправить спортсменку в Минск. Причины происходящего на данный момент неизвестны, однако представители сборной Беларуси в Токио уже отозвали заявку спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 метров и в эстафете 4х400 метров.

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