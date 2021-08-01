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Тренер сборной по фехтованию: результат, который мы показали, назову великолепным

Тренер сборной по фехтованию: результат, который мы показали, назову великолепным
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Тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов прокомментировал выступление российских фехтовальщиков на Олимпиаде в Токио.

«Результат, который мы показали, назову великолепным. Об этом можно было только мечтать. У нас три откровенно потерянные возможности: бой Дериглазовой и Кифер, поражения Камиля Ибрагимова и Кирилла Бородачёва, а больше мы не теряли. Больше приобрели — командное серебро в шпагах и командную рапиру. Мы привыкли, что нас быстро забывают, у нас вид спорта аристократический. Олимпиада проходит раз в четыре года, а так все всегда про футбол. Забудут или не забудут, но уже вторую Олимпиаду подряд великолепно показывает себя фехтование, это большая заслуга нашего попечителя. Сейчас люди, которые вообще не занимаются спортом, смотрят соревнования», — сказал Мамедов на пресс-конференции.

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