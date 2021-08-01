Зверев плакал от счастья, расстроенный Хачанов позировал с серебром. Лучшие фото финала

Российский теннисист Карен Хачанов завоевал серебряную медаль Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония).



В решающем матче Игр Хачанов (12) в двух сетах уступил пятой ракетке мира немцу Александру Звереву (4) со счётом 3:6, 1:6. Встреча продлилась 1 час 21 минуту. Хачанов 3 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и упустил свой единственный брейк-пойнт. На счету Зверева 6 эйсов, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.



Отметим, что личную бронзовую медаль у теннисистов завоевал испанец Пабло Карреньо-Буста, который в матче за третье место сенсационно обыграл первую ракетку мира, серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 6:3.

Лучшие кадры с мужского финала — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.