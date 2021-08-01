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Оргкомитет ОИ-2020 расследует алкогольную вечеринку с участием спортсменов

Оргкомитет ОИ-2020 расследует алкогольную вечеринку с участием спортсменов
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Организационный комитет Олимпийских игр — 2020 в Токио начал расследование по поводу вечеринки на открытом воздухе с алкогольными напитками в олимпийской деревне.

«Несколько спортсменов и другие официальные лица команд распивали алкоголь в парке на территории деревни в конце пятницы. После инцидента прибыла полиция», — приводит слова генерального директора оргкомитета Тоширо Муто AP news.

11 000 спортсменов на Олимпийских играх в Токио были предупреждены перед началом Игр, что употребление алкоголя в группах является серьёзным нарушением. Спортсменам сказали, что они могут пить в одиночку в своих номерах. В самых серьезных случаях нарушения правил спортсмены могут быть лишены олимпийской аккредитации.

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