Оргкомитет ОИ-2020 расследует алкогольную вечеринку с участием спортсменов

Организационный комитет Олимпийских игр — 2020 в Токио начал расследование по поводу вечеринки на открытом воздухе с алкогольными напитками в олимпийской деревне.

«Несколько спортсменов и другие официальные лица команд распивали алкоголь в парке на территории деревни в конце пятницы. После инцидента прибыла полиция», — приводит слова генерального директора оргкомитета Тоширо Муто AP news.

11 000 спортсменов на Олимпийских играх в Токио были предупреждены перед началом Игр, что употребление алкоголя в группах является серьёзным нарушением. Спортсменам сказали, что они могут пить в одиночку в своих номерах. В самых серьезных случаях нарушения правил спортсмены могут быть лишены олимпийской аккредитации.