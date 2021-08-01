Оргкомитет ОИ-2020 расследует алкогольную вечеринку с участием спортсменов
Поделиться
Организационный комитет Олимпийских игр — 2020 в Токио начал расследование по поводу вечеринки на открытом воздухе с алкогольными напитками в олимпийской деревне.
«Несколько спортсменов и другие официальные лица команд распивали алкоголь в парке на территории деревни в конце пятницы. После инцидента прибыла полиция», — приводит слова генерального директора оргкомитета Тоширо Муто AP news.
11 000 спортсменов на Олимпийских играх в Токио были предупреждены перед началом Игр, что употребление алкоголя в группах является серьёзным нарушением. Спортсменам сказали, что они могут пить в одиночку в своих номерах. В самых серьезных случаях нарушения правил спортсмены могут быть лишены олимпийской аккредитации.
Комментарии
- 1 августа 2021
-
18:06
-
18:00
-
17:54
-
17:32
-
17:32
-
17:31
-
17:30
-
17:20
-
17:17
-
17:10
-
17:00
-
16:57
-
16:49
-
16:32
-
16:22
-
16:12
-
16:12
-
16:09
-
16:08
-
16:02
-
15:58
-
15:50
-
15:48
-
15:46
-
15:44
-
15:38
-
15:15
-
14:59
-
14:44
-
14:38
-
14:21
-
14:18
-
14:05
-
13:58
-
13:57
Партнерский контент