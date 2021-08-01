Судьи отдали золото Олимпиады сразу двум прыгунам. И итальянец Тамбери устроил истерику

Поклонники российской атлетики перед Олимпиадой, конечно, с удовольствием вспоминали соревнования в мужском прыжке в высоту на чемпионате мира 2019 года. Там Михаил Акименко и Илья Иванюк устроили шикарную зарубу с катарцем Баршимом за золотую медаль. Да, проиграли, но оставили себе серебро, бронзу и, как казалось, шанс отыграться на Олимпиаде.

Вот только в Токио у наших прыгунов не получилось практически ничего.

До высоты не добрались

Несмотря на то что и Иванюк, и Акименко добивались успехов в сезоне-2021, а у Ильи и вовсе был лучший результат сезона в мире (2,37), считать их явными претендентами на золото было нельзя. Главным фаворитом привычно был Баршим, который готовился именно к Олимпиаде, а не расплёскивал энергию в Бриллиантовой лиге. Но вот за серебро или бронзу атлеты из России побороться с белорусом Недосековым собирались. Даже несмотря на то, что у Иванюка было повреждение связок колена, а у Акименко — нервотрёпка с нейтральным статусом.

До высоты 2,30 проблем ни у кого из фаворитов не возникало. Разве что Недосеков первым прыжком на турнире умудрился не взять 2,19. Но, видимо, просто толком не настроился.

А дальше у россиян начались проблемы. 2,30 оба взяли только со второй попытки. А на 2,33 Иванюк соревнования завершил. Акименко всё-таки взял эту высоту со второй попытки, но больше успешных прыжков он не совершал. Дважды сбил планку на 2,35, перенёс одну попытку на 2,37, но и там не преуспел. А потому завершил соревнования только на шестом месте.

Два олимпийских чемпиона!

Как-то так досадно вышло, что россияне выбыли ещё до того, как началась настоящая борьба за медали, ведь те же 2,35 взяли пять человек, включая Недосекова, который, как и Акименко, рискнул перейти на 2,37, но при этом более высокую планку взял без проблем. Помимо белоруса, на эту же высоту взлетели итальянец Тамбери и Баршим, стартовавший в стильных тёмных спонсорских очках и чуть не разломавший их в одном из удачных прыжков.

Кроме трёх лидеров, до высоты 2,39 добрались кореец Ву, побивший уже все свои личные рекорды и прыгающий в кайф, а также харизматичный усатый австралиец Старк. 2,37 они не взяли, а потому рисковали, сражаясь за медали. Но их риск так и не оправдался.

Впрочем, высоту 2,39 не взял вообще никто. Недосеков после трёх неудачных попыток понял, что у него есть бронза. Баршим осознал, что у него как минимум серебро. А судьбу олимпийского финала решал Джанмарко Тамбери. Он долго настраивался, заводил публику, показал на камеру элемент гипса, который носил после тяжёлой травмы, разбежался и… не взял.

Но даже сбив планку, он стал олимпийским чемпионом! Поскольку и Баршим, и Тамбери до 2,39 прыгали идеально, судьи отдали каждому по золотой медали. И если катарец отреагировал относительно спокойно, то бедняга-итальянец устроил истерику: кричал как умалишённый, катался по беговым дорожкам и хватался за сердце. Стало боязно — как бы не случилось чего от радости.

Но не случилось. В прыжках в высоту историческое событие — два радостных и здоровых олимпийских чемпиона. Белорус Недосеков — с бронзой. Наши — шестой и девятый.