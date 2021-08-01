МОК взял под контроль ситуацию с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что взял под контроль ситуацию с попыткой насильственной депортации из страны белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской.

«Сегодня вечером МОК и Токио-2020 напрямую поговорили с Кристиной Тимановской. Она сотрудничает с властями в аэропорту Ханеда, в настоящее время её сопровождает сотрудник оргкомитета «Токио 2020». Она сказала нам, что чувствует себя в безопасности.

МОК и «Токио-2020» продолжат переговоры с Кристиной Тимановской и властями, чтобы определить следующие шаги в ближайшие дни», — говорится в заявлении МОК на официальной странице в «Твиттере».

Тимановская должна была выступить на Олимпийских играх – 2020 на дистанции 200 метров. Уже в Японии бегунья неожиданно была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались депортировать на родину, отозвав заявку на участие в Играх. НОК Беларуси объяснил своё решение «эмоционально-психологическим состоянием» легкоатлетки.

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