Хоркина предположила, что у Тимановской был план устроить скандал на ОИ-2020

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина высказала мнение о ситуации с легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которую НОК Беларуси отзаявил с Игр-2020 в Токио и хотел депортировать на родину.

Спортсменка обратилась в Международный олимпийский комитет, который взял ситуацию под контроль и перевёл спортсменку в безопасное место, чтобы продолжить разбираться в ситуации.

«Ну и пусть остаётся, где хочет. Она свободный человек. В правдивости слов белорусской атлетки нужно разбираться. Мало ли что там произошло? Если её под охраной везут, как она могла видео выложить? Это настораживает. Если бы на неё так давили, то, наверное, всё бы отобрали. Здесь 50 раз бабка нашептала. Надо проверять информацию и не раздувать скандал. Не Олимпийские игры, а базар. Я знаю руководителя Олимпийского комитета Беларуси, это потрясающий руководитель. Там потрясающая организация, всегда всё чётко. Там такое уважение к спортсменам, такое внимание. Если не уверена, что сможет справиться, какого чёрта села на самолёт Минск — Токио? Если без них не можешь выступать. Значит, у неё в голове уже был план сделать какой-то скандал», — приводит слова Хоркиной радиостанции «Говорит Москва».

Тимановская должна была выступить на дистанции 200 метров. Уже в Японии бегунья неожиданно оказалась включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались депортировать на родину, отозвав заявку на участие в Играх. НОК Беларуси объяснил своё решение «эмоционально-психологическим состоянием» легкоатлетки.

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