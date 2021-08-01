Родионенко: Мельниковой нужно собраться, чтобы в вольных упражнениях бороться за медали

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что в команде рассчитывали на две медали в олимпийском финале упражнений на брусьях. Анастасия Ильянкова стала серебряным призёром, а Ангелина Мельникова упала со снаряда и заняла последнее, восьмое место.

«В упражнениях на брусьях мы рассчитывали на две медали, но Мельникова ошиблась, ничего не поделаешь. Геле нужно очень хорошо собраться, чтобы завтра в вольных упражнениях бороться за медали. В этом виде, если честно, мы больше рассчитываем на Вику Листунову. У неё более артистичная и более сложная программа, надеемся, что её оценят", — приводит слова Родионенко ТАСС.

Остались без медалей в первый день упражнений на отдельных снарядах и гимнасты-мужчины. Никита Нагорный не справился со сложнейшим именным элементом в вольных упражнениях, а Давиду Белявскому в упражнении на коне не хватило всего 0,066 балла до бронзы.

«С Никитой всё нормально, бывает. Обидно за Давида, что совсем немного проиграл на коне японцу, который выступал у себя дома. Немного подтянули его, конечно. Но завтра у нас у мальчишек должно быть всё нормально: у Никиты прекрасный опорный прыжок, у Дениса Аблязина — кольца", — сказала Родионенко.

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