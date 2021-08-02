Экс-кандидат в президенты Беларуси Тихановская поддержала легкоатлетку Тимановскую

Светлана Тихановская, кандидат в президенты Беларуси на выборах 2020 года, высказалась о ситуации с беларусской легкоатлеткой Кристины Тимановской, оказавшейся в центре скандальной ситуации на Олимпийских играх — 2020 в Токио.
«Кристина Тимановская – не просто легкоатлетка, которую режим попытался похитить и насильно увезти из Токио в Беларусь. Кристина Тимановская – это доказательство того, что любой беларусский спортсмен, отправленный на Олимпиаду, может стать заложником, если найдёт в себе смелость заговорить. Ни один беларус, который покинул границы Беларуси, не находится в безопасности, потому что его могут попытаться похитить, как Кристину Тимановскую.
Всех причастных к попытке похищения Кристины Тимановской мы предложим внести в санкционные списки, а также усилить санкции ЕС и США.
Мы настаиваем, что беларусские спортсмены – это гордость нашей страны, а не собственность режима», — гласит пост Тихановской в телеграм-канале.
Напомним, фонд спортивной солидарности Беларуси сообщил, что Тимановскую насильно депортируют из Токио (Япония), где она должна была выступить на Олимпийских играх – 2020 на дистанции 200 метров. Представители сборной Беларуси в Токио уже отозвали заявку спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 метров и в эстафете 4х400 метров.
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