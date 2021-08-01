Чехия предложила визу белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской

Глава МИД Чехии Якуб Кулганек сообщил о готовности помочь белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской, оказавшейся в центре скандальной ситуации на Олимпийских играх — 2020 в Токио.
«Ситуацию вокруг белорусской спортсменки Кристины Тимановской я считаю скандальной. Чехия готова ей помочь. Предлагаем ей визу к вступлению на нашу территорию, чтобы у нас она могла обратиться за международной защитой. Наше посольство в Токио также готово ей помочь», — написал Кулганек в своём «твиттере».
Напомним, фонд спортивной солидарности Беларуси сообщил, что Тимановскую насильно депортируют из Токио (Япония), где она должна была выступить на Олимпийских играх – 2020 на дистанции 200 метров. Представители сборной Беларуси в Токио уже отозвали заявку спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 метров и в эстафете 4х400 метров.
- 1 августа 2021
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