Светлана Черниговская пробилась в полуфинал ОИ-2020 по гребле на байдарках и каноэ
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В Одайбе (Япония) на арене «Си Форест Вотервей» состоялись заезды квалификации соревнований Олимпийских игр – 2020 по гребле на байдарках и каноэ в категории байдарка-одиночка на расстояние 200 м у женщин.
Россию в пятом заезде представляла Светлана Черниговская. Она продемонстрировала второй результат со временем 41.540. Победила в заезде спортсменка из Новой Зеландии — Лиза Кэррингтон (40.715), а замкнула тройку Милица Новакович из Сербии (41.579).
Отметим, что данный результат позволил Черниговской и Кэррингтон миновать стадию 1/4 финала, пробившись сразу в полуфинал, который пройдёт завтра, 3 августа. Начало полуфинальной стадии – 3:00 мск.
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Олимпиада 2020. Гребля на байдарках и каноэ
Женщины. Байдарка-одиночка. 200 м. Квалификация
02 августа 2021, понедельник. 03:30 МСК
Окончено
1
Инь Мэнде
Китай
41.688 SF
1
Эмма Остранн Йёргенсен
Дания
41.572 SF
1
Дора Луц
Венгрия
41.098 SF
1
Лиза Кэррингтон
Новая Зеландия
40.715 SF
1
Тереса Портела Ривас
Испания
40.812 SF
2
Анна Карас
Венгрия
41.127 SF
2
Франческа Дженцо
Италия
42.198 SF
2
Марта Вальчикевич
Польша
41.100 SF
2
Тереза Портела
Португалия
42.050 SF
2
Светлана Черниговская
Россия
41.540 SF
3
Анамария Говорчинович
Хорватия
42.901 QF
3
Ванина Паолетти
Франция
42.334 SF
3
Дебора Керр
Великобритания
41.168 QF
3
Милица Новакович
Сербия
41.579 QF
3
Линнея Стенсильс
Швеция
41.109 QF
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