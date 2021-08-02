Светлана Черниговская пробилась в полуфинал ОИ-2020 по гребле на байдарках и каноэ

В Одайбе (Япония) на арене «Си Форест Вотервей» состоялись заезды квалификации соревнований Олимпийских игр – 2020 по гребле на байдарках и каноэ в категории байдарка-одиночка на расстояние 200 м у женщин.

Россию в пятом заезде представляла Светлана Черниговская. Она продемонстрировала второй результат со временем 41.540. Победила в заезде спортсменка из Новой Зеландии — Лиза Кэррингтон (40.715), а замкнула тройку Милица Новакович из Сербии (41.579).

Отметим, что данный результат позволил Черниговской и Кэррингтон миновать стадию 1/4 финала, пробившись сразу в полуфинал, который пройдёт завтра, 3 августа. Начало полуфинальной стадии – 3:00 мск.

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