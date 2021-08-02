Россия вышла в 1/4 финала ОИ-2020 по гребле в двойке на каноэ на 1000 м

В Одайбе (Япония) на арене «Си Форест Вотервей» состоялись заезды квалификации соревнований Олимпийских игр – 2020 по гребле на байдарках и каноэ в категории каноэ-двойка на расстояние 1000 м у мужчин.

Во втором заезде Россию представляла двойка Виктор Мелантьев и Владислав Чеботарь, которые финишировали четвёртыми, продемонстрировав время 4:00.218. Победителями заезда стали спортсмены из Германии Себастьян Брендель и Тим Хекер 3:42.774, вторые – испанцы Кайетано Гарсиа и его напарник Пабло Мартинес (3:44.947).

Таким образом, Германия и Испания пробились в полуфинал напрямую, а Россия будет биться за право выхода в эту стадию через 1/4 финала. Заезды 1/4 финала стартуют сегодня в 6:21 мск.

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