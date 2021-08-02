Белорусский депутат: поступок Тимановской — это предательство и подлость

Белорусский депутат Виталий Уткин прокомментировал ситуацию с легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Спортсменка должна была выступить на Олимпийских играх – 2020 на дистанции 200 метров. Уже в Японии бегунья неожиданно была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались депортировать на родину, отозвав заявку на участие в Играх. МОК взял ситуацию по контроль.
«Поступок Кристины Тимановской нельзя характеризовать как спортивный. Это предательство и подлость, которая была проявлена по отношению к белорусскому народу и к своим коллегам-спортсменам. Сегодня у белорусского спорта абсолютно другое лицо, то, которое желают нам преподнести беглые белорусы, беглецы из фонда, созданного на западные деньги.
Мы знаем прекрасные примеры, когда наши спортсмены, травмированные, завершали поединки – наш Александр Медведь. Я хочу сказать, что не исключаю даже момент, что это могла быть спланированная политическая акция заранее с учётом того, что проводится в отношении Республики Беларусь", — цитирует Уткина сайт «Столичного телевидения».
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