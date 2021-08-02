Российский борец Сергей Семёнов сразится с чилийцем в поединке за бронзу на Олимпиаде-2020

Россиянин Сергей Семёнов поспорит за бронзу летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в турнире по греко-римской борьбе. В утешительном раунде соревнований до 130 кг он победил представителя Финляндии Матти Элиаса Куосманена со счётом 11:0.
В 1/8 финала россиянин победил египтянина Абделатифа Мохамеда. На стадии четвертьфинала он уступил грузину Якобу Каджая.
В поединке за бронзу Семёнов сразится с чилийцем Ясмани Акостой Фернандесом.
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Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.
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