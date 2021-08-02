МОК не увидел положительных допинг-тестов у российских спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) не увидел положительных допинг-тестов у спортсменов из России на Олимпийских играх – 2020 в Токио. Об этом заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс.
«85 процентов рекомендаций были выполнены Россией, и на этих Играх мы не видим положительных допинг-тестов», – заявил Адамс.
Ранее глава МОК Томас Бах поделился мнением по поводу выступления команды ОКР на Олимпиаде.
«Они, как и все другие атлеты, принимающие здесь участие, прошли все квалификации и тесты. Поэтому россияне имеют право на соответствующее обращение. Олимпийский комитет России тут полностью уважает санкции, которые были приняты Всемирным антидопинговым агентством WADA», — цитирует Баха немецкое агентство DPA.
В настоящее время в активе российских олимпийцев 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград. Наши спортсмены располагаются на пятом месте в общекомандном медальном зачёте.
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