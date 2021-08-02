Грек Митиадис Тентоглу в последней попытке выиграл золото ОИ-2020 в прыжках в длину

Греческий легкоатлет Митиадис Тентоглу в последней попытке вырвал победу в соревнованиях по прыжкам в длину на летних Олимпийских играх в Токио (Япония). Серебро и бронза достались кубинцам — Хуану Мигелю Эчеваррии и Майкелю Массо соответственно.

Лёгкая атлетика. Олимпийские игры. Токио, Япония. Мужчины. Прыжки в длину

1. Митиадис Тентоглу (Греция) — 8,41.

2. Хуан Мигель Эчеваррия (Куба) — 8,41.

3. Майкель Массо (Куба) — 8,21.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать