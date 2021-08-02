Жасмин Камачо-Куинн из Пуэрто-Рико выиграла золото ОИ-2020 в беге на 100 м с барьерами

Пуэрториканская легкоатлетка Жасмин Камачо-Куинн выиграла золото летних Олимпийских игр в Токио в беге на 100 м с барьерами. Серебряным призёром стала американка Кендра Харрисон. Бронза досталась представительнице Ямайки Меган Таппер.

Лёгкая атлетика. Олимпийские игры. Токио, Япония. Женщины. 100 м с барьерами

1. Жасмин Камачо-Куинн (Пуэрто-Рико) — 12,36.

2. Кендра Харрисон (США) — 12,52.

3. Меган Таппер (Ямайка) — 12,55.

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Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.