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Россиянин Леонид Екимов не вышел в финал ОИ-2021 в стрельбе из скоростного пистолета

Россиянин Леонид Екимов не вышел в финал ОИ-2020 в стрельбе из скоростного пистолета
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Россиян Леонид Екимов не сумел пробиться в финал соревнований по стрельбе из скоростного пистолета с 25 м в рамках летних Олимпийских игр в Токио (Япония). В квалификации он продемонстрировал 11-й результат (578).

В финал вышли шесть спортсменов. Лучшим в отборочных соревнованиях стал представитель Германии Кристиан Райц (587). Финал в этом виде программы состоится сегодня, 2 августа.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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