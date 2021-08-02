Российский борец Муса Евлоев пробился в полуфинал Олимпиады в Токио

Россиянин Муса Евлоев вышел в полуфинал летних Олимпийских игр — 2020 в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг. В четвертьфинале он победил венгра Алекса Герго Сёке со счётом 6:2.



На старте турнира в Токио россиянин одолел представителя Грузии Георгия Мелию — 3:1. Следующий соперник Евлоева станет известен позже.



Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград. Лидирует сборная Китая, в активе которой 24 золотые, 14 серебряных и 13 бронзовых медалей. На втором месте — США (20-24-16), на третьем — Япония (17-5-9). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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